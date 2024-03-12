إعدام عامل قتل حارس عقار بالعاشر من رمضان

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، في جلستها اليوم على الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية؛ بالإعدام شنقًا لعامل أُدين بقتل حارس عقار بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي 2023، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، «على. ر. ص» 25 عاما، عامل، مقيم بدائرة قسم أول العاشر، للمحاكمة الجنائية، لإتهامه بقتل المجني عليه «جمال. ع» 55 عاما، حارس عقار، ومقيم بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

وأسند أمر الإحالة للمتهم قيامه بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، حيث قام بالتعدي عليه مستخدما «عصا خشبية» على رأسه، وقام بخنقه مستخدما قطعة قماشية قاصداً قتله، فأحدث ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وتخلص منه بدفنه تحت الرمال داخل عقار تحت الإنشاء، وقام بسرقة هاتفه المحمول ونقوده.

وكشفت التحريات وأقوال نجل المجني عليه، والذي أفاد تغيب والده عن المسكن، فانتقل وبرفقته أحد أقاربه للبحث عنه، فوجده أسفل عقار تحت الإنشاء جثة هامدة مقيد بالحبال، وأن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بدافع الانتقام منه، وتربص له بالعقار الذي يعمل به، وما أن أبصره حتى انهال عليه ضربا بعصا على رأسه ضربات متتالية، ثم قام بتقييده بالحبل وتخلص منه بعقار تحت الإنشاء مكان العثور على الجثة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم سبق وأن سرق دراجة بخارية ملك المجني عليه، وتم فضح أمره من قبل أهالى المنطقة الذين شاهدوا الواقعة، ما أدى إلى اشتياطه غضبا بعد فضح أمره بين معارفه، وتربص للمجنى عليه، وقتله انتقاما منه.