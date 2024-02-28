مسؤول أوكراني: مقتل وإصابة 6 مدنيين جراء هجمات روسية على دونيتسك

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك فاديم فيلاشكين، إن مدنيًا قتل بينما أُصيب خمسة آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف فيلاشكين: "في 27 فبراير، قتل الروس أحد سكان منطقة دونيتسك؛ بالتحديد في قرية هيرنيك بينما أُصيب خمسة أشخاص آخرين في المنطقة خلال اليوم الماضي".

وتابع: أن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين في منطقة دونيتسك، لا يشمل بيانات من ماريوبول وفولنوفاخا.

في سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 412 ألفا و610 جنود، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما سجل مقتل 1060 من الجنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و570 دبابة و12 ألفا و508 من المركبات المدرعة و10 آلاف و29 من النظم المدفعية و1000 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و688 من أنظمة الدفاع الجوي و342 طائرة مقاتلة و325 مروحية و25 سفينة حربية، فضلا 15894 من المعدات الخاصة و7 آلاف و753 طائرات مسيرة وغواصة واحدة و13 ألفا و112 من المركبات وخزانات الوقود".