بيتكوفيتش يجدد دماء منتخب الجزائر بثورة من الشباب

يخطط المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، المدرب جديد للمنتخب الجزائري، لإحداث تغييرات جذرية في صفوف "محاربي الصحراء" خلال الفترة المقبلة.

ويسعى منتخب الخضر، للتحضير بشكل مثالي للمباريات القادمة، وبالأخص التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ويعود منتخب الجزائر للعب في نهاية شهر مارس، بمباراتين وديتين ضد بوليفيا وجنوب أفريقيا، في بطولة دولية تحت إشراف الفيفا.

ثورة تغيرات في صفوف منتخب الجزائر

سيحاول بيتكوفيتش إنشاء بداية جديدة في منتخب الجزائر، خلال الوقت القادم عن طريق إعطاء فرصة لعدد من اللاعبين الشباب الموهوبين.

منتخب الجزائر

رفيق غيتان لاعب نادي إستوريل، تميز بأداء قوي في الدوري البرتغالي وساهم في تسجيل 11 هدفا، مما جعله أحد أبرز الوافدين الجدد على المنتخب الوطني الجزائري.

سينضم موهبة أخرى من البرتغال إلى "محاربي الصحراء" في توقف مارس، وهو محمد بشير بلومي الذي سجل هدفين وصنع 5 تمريرات حاسمة خلال 24 مباراة لعبها مع فارينسي.

واحدة من المواهب الثلاث التي يمتلكها فلاديمير بيتكوفيتش، لاعب وسط نادي كورتري، شارك في 26 مباراة في الدوري البلجيكي، وساهم بـ 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

تحديات كبيرة تنتظر محاربي الصحراء

ينتظر منتخب الجزائر تحديات كبيرة في الأشهر المقبلة، بما في ذلك التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ويسعى المنتخب الشمال أفريقي لتحقيق حلم التأهل للمرة الخامسة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم، بعد مشاركته في النسخ السابقة عام 1982 و1986 و2010 و2014.

كما يبحث عن تجديد العهد مع لقب كأس أمم أفريقيا، بعد أن غادر النسختين الأخيرتين، من المسابقة في دور المجموعات.