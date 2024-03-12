إنتهاء أعمال رصف شارع يوسف حسن بوسط الأقصر

صرح اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر بأنه تم الإنتهاء من أعمال رصف شارع يوسف حسن الرئيسي وتفرعاته بداية من شارع مدرسة الصنايع مرورا بشارع الضرائب العامة القديم، وصولا حتى شارع طريق الكباش بمنطقة حي وسط، تحت إشراف وتنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بأطوال 600 م، وذلك توازياً مع باقى الأعمال التى يتم تنفيذها بمختلف المناطق والأحياء التابعة لمدينة الأقصر.

وشملت الأعمال: إزالة طبقات الرصف القديمة بسمك ٦٠سم متراكمة بطول ٦٠٠م وعرض ١٢م بإجمالي ٣٢٠٠ م٣، وتم احلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء والتليفونات، وجارى تركيب بلدورات الأرصفة الجديدة بطول ١ كم على جانبى الطريق.

وشدد محافظ الأقصر، على ضرورة الإنتهاء من مختلف المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، والتى تشمل تنفيذ أعمال الرصف ، وما يعقبها من أعمال الطلاء والتجميل والتشجير والإنارة للظهور بالشكل الجمالى والحضاري اللائق للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.