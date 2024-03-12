رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة يشهد ماراثون الدراجات الهوائية

شهد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، ماراثون الدراجات الهوائية الذى نظمته كلية السياحة والفنادق - جامعة الأقصر، ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الرابع بالجامعة، والمسمى بـ "الأسبوع الأخضر" بمشاركة طلاب جامعة الأقصر، وأعضاء هيئة التدريس.



وانطلق الماراثون في تمام الساعة 11 صباحًا، حيث كانت نقطة البداية من بوابة مدينة طيبة إلى كلية السياحة والفنادق.



وفى نهاية الماراثون تم تقديم درع جامعة الأقصر وشهادة تقدير إلى رئيس الجهاز، تقديراً للجهود المبذولة في دعم طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وتشجيعاً للأنشطة الرياضية والطلابية التي تنظمها الجامعة بالمدينة.