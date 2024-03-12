الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة يشهد ماراثون الدراجات الهوائية

ماراثون الدراجات
ماراثون الدراجات الهوائية

شهد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، ماراثون الدراجات الهوائية الذى نظمته كلية السياحة والفنادق - جامعة الأقصر، ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الرابع بالجامعة، والمسمى بـ "الأسبوع الأخضر" بمشاركة طلاب جامعة الأقصر، وأعضاء هيئة التدريس.


وانطلق الماراثون في تمام الساعة 11 صباحًا، حيث كانت نقطة البداية من بوابة مدينة طيبة إلى كلية السياحة والفنادق.


وفى نهاية الماراثون تم تقديم درع جامعة الأقصر  وشهادة تقدير إلى رئيس الجهاز، تقديراً للجهود المبذولة في دعم طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وتشجيعاً للأنشطة الرياضية والطلابية التي تنظمها الجامعة بالمدينة.

مواد متعلقة

الجزار يتابع التكليفات الصادرة عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء بشأن التصنيع المحلي

تفاصيل موازنة "التنمية السياحية" بإيرادات تتجاوز 1.7 مليار جنيه

مسؤولو جهاز العاصمة الإدارية يستقبلون أعضاء مبادرة "قادرون باختلاف"

نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات المرافق والطرق بالقاهرة الجديدة

وزير الإسكان يتابع التكليفات الصادرة عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء بشأن التصنيع المحلي للطلمبات

مواعيد تسليم قطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزًا بمدينة القاهرة الجديدة

مواعيد تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد سكن مصر وكمبوند جنة بالتجمع الثالث
الجريدة الورقية