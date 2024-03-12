زراعة الإسكندرية: المحاصيل الشتوية خالية من أى إصابات

أكد الدكتور نبيل الششتاوى وكيل مديرية الزراعة بالإسكندرية، المحاصيل الشتوية لم يوجد بها أى إصابات مرضية أو حشرية وأنها صالحة للاستخدام وذات جودة عالية .

وأوضح الدكتور الششتاوى، أن تم شن فريق الإرشاد الريفي بمديرية الزراعة بالإسكندرية، حملة على قرية سند ١ بمنطقة العامرية، لمتابعة عملية زراعة المحاصيل الشتوية من القمح والبطاطس للتأكد من سلامتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وضمن مبادرة مركز البحوث الزراعية لنشر الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني في محافظات الجمهورية.

قال الدكتور الششتاوي، إن تقرير الفريق الإرشادي أكد فحصهم للنباتات والتأكد من عدم وجود حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية، كما تم توجيه المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة بخدمة المحصول والمعدلات السمادية اللازمة ،الري، وكذا المكافحة المتكاملة للآفات والحشائش واستخدام المبيدات الموصي بها بالمعدلات المناسبة.

وأضاف الششتاوي، أن فريق الإرشاد الريفي تم تشكيله بمعرفة مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعي، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والمديرية، حيث يضم الدكتور رمضان محمد بهي الدين ممثل عن معهد بحوث وقاية النبات، والدكتور ثناء حمد عبد الكريم رئيس الحملة القومية لمحصول القمح بالإسكندرية، والدكتور عبد الحميد هليل ممثل عن معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، والدكتورة هدى جابر عبد السلام ممثل عن معهد بحوث وقاية النباتات، والمهندس أيمن فتحي أخصائي المحصول بإدارة العامرية الزراعية.