سقوط تاجر مخدرات ب7.2 كيلو حشيش وسلاح ناري بجرجا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع ضباط الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على تاجر مواد مخدرة يقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج له معلومات جنائية بالإتجار في جوهر الحشيش المخدر متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج المخدرات على عملائه من راغبي الشراء .

وتم ضبط المتهم وبحوزته 7.2 كيلو من جوهر الحشيش المخدر وسلاح ناري وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار وسلاح أبيض و33370 علبة سجائر مختلفة الأنواع قدرت قيمة المضبوطات بحوالي 4 مليون جنيه تقريبا .

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير أمن سوهاج واللواء مدير إدارة البحث الجنائي ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية بجلب كمية كبيرة من المواد المخدة وخاصة مخدر االحشيش.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنه متلبس بالحرز والحيازة.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا قيام أحد العناصر الإجرامية والذي له نشاط إجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائى أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته 7.2 كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر وسلاح ناري وعدد من الطلقات النارية وسلاح أبيض و33370 علبة سجائر مختلفة الأنواع قدرت قيمة المضبوطات ب4 مليون جنيه.

والمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .