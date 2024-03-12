غدًا.. استئناف محاكمة 6 متهمين في "خلية داعش كرداسة"

تستأنف غدًا الأربعاء، الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مُحاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى “خلية داعش كرداسة”.

ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث بالطريق الصحراوي الغربي

شهد الطريق الصحراوى الغربى ناحية مدخل جهينة سوهاج الجديدة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث مصرع 2 وإصابة 2 تم نقل المصابين والمتوفين للمستشفى وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة على الطريق ووجود مصابين ومتوفين وتم نقلهم للمستشفى.

وبالفحص تبين بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة أحمد . ا . ي 50 سنة بإشتباه كسر بالساقين والقدمين والضلوع، وإصابة مالك . أح . ا عامين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصرع صفاء . م . أ 39 سنة، وذكر مجهول الهوية تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى جهينة المركزى.

تم الدفع بالمعدات إلى مكان الحادث وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفها جزئيا بسبب الحادث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.

وفى سياق متصل لقيت سيدة مصرعها تقيم بدائرة مركز شرطة المراغة شمال سوهاج، وذلك على إثر إصطدام أحد القطارات بها حال هبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.