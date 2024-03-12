المركز الأفريقى لصحة المرأة يعرض التحديات التى تواجه سيدات الإسكندرية

نظم المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بقيادة الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز بالتعاون مع كلية التمريض -جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتورة نفرتيتي حسن عميد الكلية حلقة حوار بعنوان ‏"Empowering women on International wom day"، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمرأة وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين بالمركز الإفريقي و قام بإدارة الحوار الدكتورة إلهام فياض "أستاذ الصحة النفسية بالكلية"

والقت الدكتورة إلهام فياض أستاذ الصحة النفسية، الضوء على نقاط القوة بكل شخصية والصفات التي ميزت كل شخصية لتخطى هذه التحديات لتكون نموذج يحتذى به للأخرين في القدرة على تجاوز الصعاب وتحقيق النجاح.

وعرضت الدكتورة نفرتيتى حسن عميد الكلية بعض التحديات و الجهود المبذولة للنهوض بمستوى الكلية والوصول الى إرضاء هيئة التدريس و الطلبة.

وأكدت الدكتورة حنان الشربينى وكيل الكلية لشئون التعليم ان الحفاظ على حقوق المرآة ووضعها بالمكانة التى تليق بها وقدرتها يحقق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية.

وعرضت الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز الإفريقي التحديات التى واجهتها اثناء ادارتها مستشفى العزل بالعجمي اثناء فترة الكورونا وكيف تغلبت على التحديات والتوفيق بين بيتها كزوجة وأم وعملها كمحاربة للتصدى لهذه الجائحة.

وأضافت د.ميرفت السيد "مدير المركز" أن أهم توصيات الندوة هى رسالة طمأنينة إلى الفتيات والسيدات وخاصة أن الكثير منهن تعانى من ضغوط المجتمع والحياة فهى تحتاج الى دعم نفسى باستمرار وخاصة الدعم النفسى الاجتماعى و أنها ليست بمفردها فى هذه الحياة و أنه يجب التعامل مع جميع الصعاب والأزمات والصدمات باتزان ..فيجب .تعزيز روح الصمود و الإيجابية و التأقلم مع الظروف الصعبة وتعزيز مهارات التواصل مع الآخرين وتقليل الآثار النفسية السلبية مع ضغوطات الحياة مثل التوتر النفسى و ضعف الثقة بالنفس و الاكتئاب والقلق.