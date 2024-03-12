قطار يسطر نهاية حياة ربة منزل بالمراغة

لقيت ربة منزل تقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج مصرعها صدمها قطار حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من الخدمات الأمنية المعينة بالسكة الحديد باصطدام قطار روسي بسيدة بدائرة المركز .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء عبور "كلثوم . أ . ا" شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه صدمها قطار بدائرة مركز .

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .