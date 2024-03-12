قرار من المحكمة بشأن متهمي "خلية داعش قنا"

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، قرارا بتأجيل محاكمة متهمين في قضية خلية داعش قنا، إلى جلسة ١٦ أبريل المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل وأمانة سر محمد هلال.

ووجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عامل لخلاف علي مبلغ مالي بنطاق قسم شرطة المرج.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغاً مفاده مقتل شخص بالرصاص بدائرة القسم

وانتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل صديق المجني عليه تم ضبطه والسلاح المستخدم في الحادث.

واعترف المتهم بقتل صديقه بفرد خرطوش، بسبب إقراضه المجني عليه مبلغا ماليا وعجزه عن سداده فقرر التخلص منه، تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة فى وقت سابق حبس موظف بالمعاش وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى الآثار، وطلبت النيابة العامة بالجيزة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وأمرت بالتحفظ على القطع الأثرية المضبوطة بحوزته المتهمين، وعرضها على خبراء الآثار بوزارة الآثار المصرية، وإعداد تقرير فنى عن مدى اثريتها من عدمه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة موظف بالمعاش عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته عاطل حال تواجدهما بنطاق محافظة الجيزة وعُثر بحوزتهما على (1885 عملة) يشتبه فى كونها أثرية، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن 1400 قطعة من القطع المضبوطة أثرية وترجع للعصر اليونانى الرومانى، وباقى القطع يشتبه فى أثريتها.