وكيل تعليم الغربية يشهد فاعلية" للخير أيادى تجتمع وتتكاتف" بإدارة السنطة

قام اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بخضور احتفلية كبيرة تحت عنوان للخير ايادي تجتمع وتتكاتف بمشاركة طلاب إدارة السنطة التعليمية فرحتهم بشهر رمضان المعظم، وذلك بحضور خالد حمدان وكيل المديرية و يسر عبد الغني، مدير عام إدارة السنطة التعليمية، وميرفت فايد مدير ادارة التدريب بالمديرية، ومحمد فتوح مدير إدارة الأمن بالمديريةحيث تم توزيع ١٥٠شنطة رمضانية على جميع الطلاب، كما تم توزيع الهدايا من الفوانيس والأعلام.

وخلال الاحتفالية التى أقيمت بمدرسة كفركلا الباب الرسمية للغات ، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة السنطة التعليمية بقيادة يسر عبد الغني، مدير عام الإدارة، وإدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، بقيادة محمد وجدي، مدير الإدارة، ولإدارة المشاركة المجتمعية بالسنطة، ولرجال الأعمال المشاركين في الاحتفالية، على الجهد المبذول في إدخال الفرحة على قلوب أبنائنا الطلاب،

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واحتفالا بحلول شهر رمضان المعظم وللتخفيف عن كاهل المواطنين