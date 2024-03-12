الجنايات تؤجل محاكمة متهم في "خلية داعش السلام"

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قرارا بتأجيل إعادة محاكمة متهم، في القضية المعروفة بـ"داعش السلام" الإرهابية، لجلسة 26 مارس للمرافعة.

ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

كما وجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.

في سياق منفصل، قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عامل لخلاف علي مبلغ مالي بنطاق قسم شرطة المرج.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغاً مفاده مقتل شخص بالرصاص بدائرة القسم

وانتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل صديق المجني عليه تم ضبطه والسلاح المستخدم في الحادث.

واعترف المتهم بقتل صديقه بفرد خرطوش، بسبب إقراضه المجني عليه مبلغا ماليا وعجزه عن سداده فقرر التخلص منه، تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى محاكمة اخري جدد قاضى المعارضات بالجيزة، حبس موظف بالمعاش وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهما قطع أثرية بقصد الاتجار.

فيما قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة فى وقت سابق حبس موظف بالمعاش وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى الآثار، وطلبت النيابة العامة بالجيزة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وأمرت بالتحفظ على القطع الأثرية المضبوطة بحوزته المتهمين، وعرضها على خبراء الآثار بوزارة الآثار المصرية، وإعداد تقرير فنى عن مدى اثريتها من عدمه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة موظف بالمعاش عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.