مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في اصطدام سيارتين نقل وملاكي ببنها

لقي شخص حتفه ، وأصيب 2 آخران بإصابات متفرقة إثر اصطدام سيارتين نقل وملاكي بمنطقة مفارق الزقازيق اتجاه مدخل مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المتوفى إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجار رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها منعا لتعطل حركة السير على الطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شخص وإصابة 2آخرين في اصطدام سيارتين نقل وملاكي ببنها



البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص تصادف وجوده بجانب الطريق حال تصادم سيارتين نقل وملاكي وإصابة آخرين، أمام معرض الماهر للإطارات والبطاريات، بمنطقة مفارق الزقازيق اتجاه مدخل مدينة بنها.



وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص، أن الحادث بسبب تصادم سيارتين نقل وملاكي، ولقى شخص مصرعه يدعى "ماجد م م" من جزيرة بلي، تصادف توقفه على جانب الطريق حال الحادث، وإصابة "بلال س ا" مقيم بمدينة بنها و"علي ا م" مقيم كفر الجزار.



وجرى نقل المتوفى إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم، ورفعت آثار الحادث وفُتح الطريق أمام السيارات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس عاطلين لاتهامهما بالتعدي على شخص وسرقة دراجته النارية في العبور



وفي واقعة أخري ، جدد قاضى المعارضات بالقليوبية حبس عاطلين لاتهامهما بالتعدي على شخص وسرقة دراجته النارية في العبور 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وردت إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور يفيد ورود بلاغ من عامل توصيل طلبات بالتعدي عليه بالضرب وسرقة دراجته النارية دائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان العبور، قيام عاطلان- مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية تعديا على عامل توصيل طلبات بإحدى المطاعم بالضرب بدائرة قسم شرطة ثان العبور والاستيلاء منه على دراجة نارية قيادته ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد فكرى والنقيب عبدالرحمن احمد والنقيب خالد عبدالعظيم معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات وأقرا بإتلاف الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

