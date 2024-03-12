مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بصحراوي سوهاج الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث مصرع ربة منزل وشخص مجهول الهوية وإصابة قائد السيارة باشتباه كسر بالساقين والقدمين والضلوع وطفل رضيع بكدمات متفرقة بالجسم وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا ونقل الجثتين لمستشفى جهينة المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغا بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز ووجود مصابين ومتوفيين .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق االصحراوي الغربي دائرة المركز عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عنه إصابة "أحمد . ا . ي" 50 سنة سائق بإشتباه كسر بالساقين والقدمين والضلوع وإصابة نجله "مالك . أ . ا" عامين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ومصرع زوجته "صفاء . م . أ" 39 سنة ربة منزل وذكر مجهول الهوية تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى والجثتين إلى مستشفى جهينة المركزى.

وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفها جزئيا بسبب الحادث والتحفظ على السيارة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .