أسيوط: تشغيل 695 شابًا منهم 11 ذوي همم والتفتيش على 1588 منشأة

خلال استعراض جهود مديرية العمل خلال شهر

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مجهودات مديرية العمل بأسيوط خلال شهر فبراير الماضي في مجال التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص، معلنًا عن قيام المديرية بتعيين 695 شاباً بمنشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3001 شاباً ضمن جهود المحافظة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال تلقيه تقريرا من علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط عن مجهودات الشهر الماضي.



وأشاد محافظ أسيوط، بجهود مديرية العمل في دعمها للشباب والعمل للحد من مشكلة البطالة من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل أو في مجال التدريب المهني وعقد ندوات ثقافة العمل الحر أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات لافتا إلى تشغيل 695 شاب منهم 11 من ذوي الهمم (القادرون باختلاف) ومنح 937 شاب شهادة مستوى المهارة و937 تصاريح مزاولة حرفة.



من ناحيته أوضح علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، أن المديرية نفذت 5 ندوات خلال الشهر الماضي في مجال السلامة والصحة المهنية فضلا عن 8 ندوات عمالية للرمأة وندوتين توعية وندوة استراتيجي وفي مجال التشغيل الخارجي تم تسليم 9 عقد من الوزارة بالإضافة إلى 11 عقد تم استخراجها وتسليمها للمواطنين وفي مجال العمالة المنتظمة تم صرف قيمة مبالغ 244 ألف جنيه كما تم التفتيش على 85 منشأة في مجال السلامة والصحة والمهنية وتحرير 40 محضر للمنشآت المخالفة والاشتراك في لجان منح التراخيص لعدد 37 منشأة وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1306 منشأة يعمل بها عدد 2938 عاملا وأسفرت عن تحرير 66 محضرًا بالإضافة إلى تلقى 44 شكوى في مجال علاقات العمل وتم إحالتها للجنة القضائية وتسويتها جميعها وفي مجال عمل الطفل تم الفتيش على 67 منشأة وتم تحرير محضرين وفي مجال المرأة تم التفتيش على ساعات العمل في 50 منشأة وعدد المنشآت التي تم التفتيش على الراحات الاسبوعية بها بلغ 80 منشأة أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تم التفتيش والمتابعة على 1391 منشأة كما تلقت المكاتب الميدانية 22 شكوى وتم بحثها جميًعا.