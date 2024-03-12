محافظ أسيوط: ندوات ولقاءات للتوعية بتنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالمناطق الصناعية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انه يجرى تكثيف حملات التوعية بخدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وخطورة الزيادة السكانية بالتعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمديريات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وفقاً للخطة الاستراتيجية للسكان ،في إطار دعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لصحة وتنمية الأسرة والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان وتنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع بقري ومدن المحافظة تنفيذاً لأهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية .

وأشار المحافظ، إلى أن ندوات التوعية بقرى ومراكز المحافظة تمت تحت اشراف ومشاركة محمد عبده مقرر المجلس الاقليمى للسكان بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء وأعضاء المجلس الاقليمى للسكان من وكلاء الوزارات المختلفة من صحة وشباب ورياضة وتضامن اجتماعى وتربية وتعليم ومجلس قومى للمرأة والهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظة ومنطقة الوعظ والاعلام الدينى ومديرية الاوقاف والكنيسة و وحدة السكان بالمحافظة وبالمراكز وبمتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية .

ونظمت مديرية الصحة بأسيوط، من خلال الادارات الصحية المنتشرة بمراكز المحافظة عدة لقاءات للتوعية بخدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية داخل بعض المصانع بمنطقة عرب العوامر الصناعية ،فضلاً عن لقاء بالادارة الزراعية بمنفلوط ولقاء بمركز الإرشاد الزراعي بقرية موشا بالتعاون مع المجلس القومى للسكان بالمحافظة بمشاركة حسنى رجب الطويل مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة ،بعض أطباء الادارات الصحية كما شاركت منطقة الوعظ والاعلام الدينى بالمحافظة و وحدة السكان المركزية بالمحافظة و الوحدات التابعة لها بالمراكز والاحياء فى تنفيذ بعض الندوات بقرى المحافظة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية واهمية التمكين الاقتصادى للمرأة .

ونفذ مكتب الشكاوي فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة اسيوط ، بعض حملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، تم تنفيذ ١٦ ندوه بقري مركزى صدفا وأبنوب فى اطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمتابعة الدكتورة مروة كدوانى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط واستهدفت اللقاءات ١٠٤٨ من السيدات والرجال وذلك لنشر رسايل المبادرة الرئاسية وتصحيح الأخطاء المغلوطة وتنمية الاسرة المصرية وحث الاسرة علي التماسك وترك الخلافات جانباً للحفاظ علي تماسك واستقرار الأسرة المصرية وتقليل نسب الطلاق والخلافات الاسرية ، كما استهدفت الحملة التغذية السليمة والرضاعة الطبيعة والتنشئة المتوازنة بالاضافة الى شرح خدمات مكتب الشكاوي والخدمات المجانية التي يقدمها الفرع والتنويه عن الخط الساخن ١٥١١٥ لتلقى شكاوى السيدات وبحضور ومشاركة مسئولي تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بالمركز .

وأعلن محافظ أسيوط ، دعمه الكامل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للسكان وبرامج التوعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة لافتا الى أهمية تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الحالية التي تهدف إلى تحسين مستوى الفرد وتحسين خصائص السكان ومنها حياة كريمة وتكافل وكرامة واستراتيجية تمكين المرأة 2030 واستراتيجية الطفل ودمج الاشخاص ذوى الاعاقة وكبار السن ومراعاة احتياجاتهم المختلفة وزيادة الوعي بقضايا البيئة والحفاظ على البيئة.