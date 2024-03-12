عبدالحميد بسيوني يوجه رسالة لأحمد رفعت بعد عودته للحياة

علق عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش على الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت نجم فريق فيوتشر والذي فقط الوعي بالأمس أثناء مشاركته مع فريقه في مباراة ضد الاتحاد السكندري بالدوري .



ونشر بسيوني عبر حسابة الشخصي فيسبوك قائلاً:" تابعت كل شي بالتفصيل منذ اللحظه الأولي لسقوط واحد من احب اللاعبين لقلبي علي المستويين الرياضي والشخصي وأستطيع أن أقول بأن محدث مع الاعب احمد رفعت وببساطه عوده من الموت بفضل الله والدعوات الطيبه من القلب من جميع الشعب المصرى بمختلف انتمائه ".



وأضاف بسيوني :" وأدعو الله أن يتم شفاه علي خير وان يكون مثال حي للجميع بأنك غير بعيد عن الموت لا صحه لا سن يمنعك من اي شي وان نراجع جميعا حسابات ".

وعانى اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولايزال اللاعب يتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

وتتابع إدارة نادي فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس الموقف لحظة بلحظة من المستشفى وسوف يتم موافاة الجميع أولاً بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء لأحمد رفعت بأن يكون سالماً معافاً في أسرع وقت.