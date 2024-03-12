إنقلاب شاحنة حاويات يتسبب في إغلاق طريق الإسماعيلية/بورسعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية وإدارة المرور بالإسماعيلية، من فتح طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي، أمام حركة المرور المتجهة من الإسماعيلية إلى بورسعيد ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد رفع اثار شاحنة حاوية انقلبت على الطريق أمام قرية النصر التابعة لمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

وتلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغ بوقوع حادث على طريق الإسماعيلية بورسعيد ،نطاق قرية النصر ، أسفر الحادث عن انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة "كونتينر" ولم يسفر الحادث عن أى خسائر بشرية.

وبالمتابعة تم فتح الطريق بعد رفع السيارة على جانب الطريق، بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الشرطة ،والحماية المدنية كما تم نشر الرمال على الطريق بواسطة معدات وأفراد مركز ومدينة القنطرة غرب تفاديا للحوادث نتيجة وجود بقعة سولار على الطريق ، ولا توجد أى إعاقة مرورية.

ويعاني طريق الإسماعيلية بورسعيد من سوء حالته ووعورة الطريق بسبب انعدام الصيانة الدورية مع كثافة المرور اليومي عليه .

وتقدم النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية، في فبراير الماضي بطلب إحاطة ينتقد فيه سوء حالة الطريق وتجاهل إقامة كباري علوية للمشاة تحد من الحوادث الخاص بإنشاء كوبري علوي لمخرج مدينة القنطرة غرب من اتجاه الإسماعيلية مع طريق الإسماعيلية - بورسعيد، بالتأكيد على حرصه الشديد على وقف نزيف الطرق، والحفاظ على حياة المواطنين؛ لوجود عدة دورانات بالطريق غير آمنة للخروج إلى الطريق السريع، ما يؤدي لكوارث تودي بالأرواح.

وأضاف طلبة: "دورنا كنواب عن الشعب أن نحافظ على حياة أفراده، وأن نمنع الكثير من الحوادث التي باتت تقع بصفة مستمرة، وتم مخاطبة محافظ الإسماعيلية وتم الموافقة على إنشاء الكوبري وتحمل المحافظة 50% من تكلفته بناء على البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والنقل (50%، 50%)، وشدد النائب على أنه لا مجال للتباطؤ الحكومي فالطريق يوميا يشهد حوادث، مطالبا بوجود حلول عاجلة لإنقاذ حياة المواطنين.



