تترات رمضان 2024| لفتة غنائية مميزة لـ طارق الشيخ في مسلسل "مسار إجباري"

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل “مسار إجباري”، مع صورة غنائية للفريق الغنائي الشهير “مسار إجباري”، ومشاركة لافتة لصوت الفنان طارق الشيخ.

تفاصيل تتر مسلسل مسار إجباري

حمل التتر الغنائي عنوان “مخبيالنا غيه يادنيا”، من كلمات أمار مصطفى، ألحان هاني الدقاق، توزيع:مسار إجباري.

جاء التتر بأجواءغنائية مميزة بالصوت المألوف لـ هاني الدقاق من فرقة مسار إجباري، والصوت القوي لطارق الشيخ الشهير بالمواويل، وهو ماتناسب مع هدف التتر الذي يحكي عن مصاعب الحياة وكيفية مواجهتها.

كلمات أغنية “مخبيالنا إيه يادنيا”

وتقول كلماته"دنيا وبجاريها و مش لاحق .. في الصدمات مبتتوصاش ‎كل ما اقول بطلت اتفاجيء .. تضحك ضحكة مبفهمهاش ‎ومخبيالنا ايه يا دنيا؟ .. خبطة جديدة كل ثانية.. ‎خضة بتيجي ورا التانية…وتفاجئينا بحكايات ‎و قبل ما نفوق من صدمة .. بتلحقينا بالتانية ‎اهدي بقى علينا شوية .. داحنا مافوقناش م ال فات ‎و انا كنت راضي بفرحي و الهموم .. و حياة عادية.. أكل.. شرب.. نوم ‎و طريق عادي.. زى كل يوم.. يحود فجأة.. مشوفش م الغيوم ‎ساقع سخن مبلحقش استوعب .. كله اتلخبط.. كله بيتكركب ‎و انا الي كنت مزبط و مرتب ..اجدعها تيار.. أنا عكسه بعوم ‎ومخبيالنا ايه يا دنيا؟ .. سكة جديدة كل ثانية.. ‎خضة بتيجي ورا التانية…وتفاجئينا بحكايات ‎و قبل ما نفوق من صدمة .. بتلحقينا بالتانية ‎اهدي بقى علينا شوية .. داحنا مافوقناش م ال فات ‎و انت ال كنت فيوم عني بعيدة ‎بيني و بينك عامل مسافات ‎ايه الي قربنا لبعض ف ثانية ‎اما الدنيا دي عليها حاجات وتوديني لسكة غريبة مع ناس ولا تخطر على بال تكسر وأسند .. وأعند تعند مابترساش ابداً على حال

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري ينتمي لنوعية 15 حلقة والتي ستعرض يوميا يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء

والإعادة الساعة 6:45 صباحا



والإعادة الساعة 5:10 صباحا

ويعرض على قناة CBC الساعة 6:05 مساء

والإعادة الساعة 9:45 صباحا

ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء

قصة مسلسل مسار إجباري وأبطاله

يتصدر قصة مسلسل مسار إجباري كل من الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، بمشاركة مميزة من نجوم الدراما " صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

تدور أحداث مسلسل “مسار إجباري” في 15 حلقة، حول شابان تجمعهما ظروف اجتماعية صعبة، تقوي علاقتهما لتكشف الأحداث بعد ذلك سرا خطيرا في حياتهما

كان قد شارك أحمد داش في رمضان الماضي من خلال مسلسل “الصندوق”، مع هدى المفتي، سماح أنور، على قاسم، وعدد من ضيوف والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبدالمنعم.

بجانب مشاركته مع محمد رمضان بمسلسل جعفر العمدة بطولة زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، أحمد فهمين، طارق الدسوقي، أحمد فتحي، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، سلوى عثمان، أحمد عبدالله، جوري بكر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي..