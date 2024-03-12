القليوبية تتسلم 72 طن سكر من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

استلمت محافظة القليوبية، 72 طن سكر عبر 6 سيارات قادمة من جهاز مشروع الخدمه الوطنيه الشركه العامه الوطنيه للتبريدات والتوريدات، وذلك لتوزيعها على القرى الاكثر احتياجا وذلك بمدن بنها وطوخ وكفر شكر وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.



وأوضح محافظ القليوبية، أن هذه الكميه سيتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا بمدن بنها وهي مرصفا والرمله وفي مدينة طوخ بقري كفر منصور وإمياي وفي مدينة كفر شكر بقري أسنيت وكفر منصور وعزبة الجندي وذلك لتغطية تلك القري مؤكدا أنه استكمال توزيع كميات أخري سيتم توريدها بباقي قرى المحافظة.



وأشرف على التوزيع اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين وامام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر واللواء احمد جميل رئيس مدينة طوخ وعدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة.



وبعث محافظ القليوبية، رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان.



ومن جانبه ثمن محافظ القليوبية، الدور الحيوي والرائد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، مقدماً الشكر للواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب حسام سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، لدعمهم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.