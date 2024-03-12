لليوم الثاني استمرار تغيب التلاميذ بمدارس الإسماعيلية

لليوم الثاني على التوالي تسجل نسبة حضور التلاميذ بمدارس الإسماعيلية انخفاضا ملحوظا تزامنا مع ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

وبدى الهدوء جليا بمحيط المدارس بمختلف المراحل التعليمية مع ثاني أيام الشهر الكريم. ورغم أن العمل بالمدارس منتظم إلا أن غياب نسبة كبيرة من التلاميذ سيطر على المشهد.

وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لبوابة الوفد الإلكترونية إن المدارس أبوابها مفتوحة وأن أعضاء هيئة التدريس والخدمات المعاونة متواجدين منذ ساعات الصباح إلا أن التلاميذ أحجموا عن الحضور خاصة في مراحل رياض الاطفال والابتدائي فيما بدى الحضور محدودا بالمراحل الإعدادية والثانوية.

وأكدت المصادر أن الدراسة مستمرة خلال شهر رمضان الكريم شهر الطاعة والعمل وأتمني أن يتكاتف الجميع مع إدارة المدرسة لتصحيح المسار لأبنائنا والبعد عن الكسل والخمول وأن التغيير لا يأتي دون تعب وتحمل حتي نحافظ علي مستويات الطلاب والطالبات العقلية والنفسية والاجتماعية والثقافية.

ونشرت مدارس بالإسماعيلية منشورا على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي طالبت فيه أولياء الأمور بالتعاون مع إدارات المدارس وتشجيع الطلاب على الحضور خلال شهر رمضان، وعدم الالتفات لأي كلام بخصوص اجازات للطلاب خلال الشهر الكريم.

ويبدأ اليوم الدراسي في الساعة الثامنة و45 دقيقة وينتهي في الواحدة ظهرا طوال أيام شهر رمضان المبارك طبقا للجداول التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في مصر خلال شهر رمضان المبارك.

وانطلق الفصل الدراسي الثاني في المدارس في 11 فبراير الماضي.