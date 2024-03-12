استجابة للوفد.. إنهاء مشكلة أعمدة الكهرباء بمركز شباب ميت الخولي عبدالله بدمياط

استجابة لما نشر ب"بوابة الوفد" تحت عنوان شاهد مصيدة الموت بمركز شباب قرية ميت الخولي عبدالله بدمياط، أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط توجيهات للشباب والرياضة، وهندسة الكهرباء، بعملية إحلال وتجديد لكابلات أسلاك الكهرباء وتغطية الاعمدة فورا ووضع خلية كهرباء جديدة بدل المتهالكة لخدمة أهالي القرية لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والرمضانية وحرصا علي ارواح المواطنين المترددين علي الملعب

وأشارت رحاب عيسي مديرة إدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة الزرقا، أنه فور نشر الخبر علي بوابة الوفد تم التنسيق مع المهندسة نورا مديرة كهرباء الزرقا وتم فصل التيار الكهربائي عن الملعب وتم تركيب كشافات جديدة والتخلص من جميع البوكسات علب المحولات والمكثفات المتهالكة وصيانه الاعمدة والاستراحة وغلق الاعمدة على الأسلاك الكهربيه وذلك لضمان الأمان والسلامة واستعدادا للدورات الرمضانية والصيفية بمركز شباب ميت الخولى

وتوجه أهالي القرية بالشكر لسرعة استجابة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لما نشر ببوابة الوفد الالكترونية لانهاء كارثة الاعمدة والكابلات والمحولات المتهالكة بمركز شباب قرية ميت الخولي عبدالله حرصا علي ارواح المواطنين