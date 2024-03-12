"منزلة الشهداء عند ربهم" ندوة دينية لشباب الشرقية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم الثلاثاء، بالإشتراك مع لجنة الدعوة الإسلامية بمؤسسة الأزهر الشريف؛ ندوة دينية بعنوان «منزلة الشهداء عند ربهم ومكانتهم فى الإسلام».

وقال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن فاعليات الندوة تم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وكذلك صفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الدكتور عاطف محمد شومان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، حاضر في الندوة، والتي دارت عن: من هو الشهيد، منزلة الشهداء في الإسلام، أنواع الشهداء، نماذج من قصص الشهداء في الإسلام، واجب المجتمع تجاه الشهداء وأسرهم.

قدم الندوة الدكتور أحمد عطية عبدالهادى يعد عضو نادى القيادات الشبابية وتأهيل الكوادر بإدارة التعليم المدني، وإشرف عليها باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.