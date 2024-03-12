الثلاثاء 12 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعد انضمامها للناتو.. السويد تعارض وجود قوات تابعة للحلف على اراضيها

السويد
السويد

صرح وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، بأن السويد، التي أصبحت في الآونة الأخيرة، عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا تريد قواعد دائمة للحلف في البلاد.

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السويد تنضم رسميًا إلى الناتو وتصبح العضو رقم 32 في الحلف

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السويد تنضم رسميًا إلى الناتو

وأضاف بيلستروم، قائلا: "بالطبع ستعمل مؤسسات حلف شمال الأطلسي في السويد، لكننا لا نريد قواعد دائمة للحلف".

ويوم أمس الاثنين، تم رفع العلم السويدي في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، إيذانًا بانضمام السويد رسميا إلى الحلف باعتبارها العضو الـ32.

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها، وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

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الجريدة الورقية