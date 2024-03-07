الخميس 07 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السويد تنضم رسميًا إلى الناتو

السويد
السويد

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن السويد ستصبح رسميًا الدولة العضو رقم 32 في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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السويد تسعى لعضوية الناتو بحلول نهاية الأسبوع

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صحيفة أمريكية: انضمام السويد إلى حلف "الناتو" ينهي قرنين من الحياد

وقال البيت الأبيض، في بيان على موقعه: "تنضم السويد رسميًا إلى حلف الناتو في 7 مارس 2024، لتصبح الحليف الثاني والثلاثين".

وأضاف البيان: "السويد دولة ديمقراطية قوية ولديها جيش ذو قدرة عالية يشاركنا قيمنا ورؤيتنا للعالم، ووجود السويد كحليف في "الناتو" سيجعل الولايات المتحدة وحلفاؤنا أكثر أمانًا".

يُعدّ انضمام السويد، بعد انضمام فنلندا العام الماضي، حدثًا تاريخيًا، حيث أصبح كلّ دول بحر البلطيق، باستثناء روسيا، أعضاءً في "ناتو".
وعلى الرغم من قرب السويد وفنلندا عسكريًا من الولايات المتحدة بحكم انتمائهما إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنهما فضلتا تاريخيًا الابتعاد عن التحالف العسكري الذي تشكل خلال الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي.
وتساهم السويد في قوات حفظ السلام الدولية، إلا أنها لم تشهد حربًا منذ نزاعها مع النرويج في عام 1814.
أعلنت هلسنكي وستوكهولم في وقت واحد ترشحهما للانضمام إلى الحلف في عام 2022 في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
بينما انضمت فنلندا رسميًا إلى التحالف في أبريل الماضي، واجه انضمام السويد مفاوضات شاقة مع تركيا التي اتهمت الدولة الإسكندينافية بالتساهل مع ناشطين أكراد لاجئين على أراضيها، تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".

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الجريدة الورقية