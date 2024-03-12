محافظ الجيزة يتسلم درع تكريم نظير مجهوداته لدعم الحماية المدنية

بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية تسلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة درع تكريم من الإدارة العامة للحماية المدنية وذلك نظير مجهوداته لدعم منظومة العمل بالمحافظة.



وأكد محافظ الجيزة أن الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية شهر مارس كل عام إيماناً من جميع دول العالم بالدور الذى تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود عظيمة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة.



وأشار المحافظ إلى أهمية الدور الذى تلعبه الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة فى حماية وحفظ أمن وسلامة المواطنين الي جانب توعيتهم بالإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث حالات الطوارئ وذلك من خلال البرامج التوعوية والندوات وتدريب العاملين بالأجهزة المختلفة.



ووجه محافظ الجيزة التهنئة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة باليوم العالمى للحماية المدنية إيماناً بدورهم الإنسانى والوطني العظيم فى خدمة أهالى المحافظة والتى يشهد بها الجميع مع تواجدهم فى كافة الأحداث يد بيد مع الأجهزة التنفيذية والتعاون فى مواجهة أخطار السيول أو حوادث الطرق أو الغرق أو فى إطفاء الحرائق و ما يسطره رجال الحماية المدنية من بطولات من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات، والانتقال الفوري لأماكنها، والتعامل معها باحترافية.



وأكد راشد دعم المحافظة المتواصل لتطوير منظومة الحماية المدنية لتكون قوية متطورة دائمًا سواء من مهمات وسيارات إطفاء ومنشآت وغيرها موجهًا تحية شكر وتقدير لكل رجال الحماية المدنية بالجيزة من قادة وضباط وأفراد وجنود وتضحياتهم المستمرة والدائمة من أجل الوطن والحفاظ على الأرواح والممتلكات.



من جانبه تقدم اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشيداً بمبادرات المحافظة بشأن دعم فعاليات الحماية المدنية والدور التنسيقى الفعال لها مع مختلف أجهزة الدولة فى حالات الأزمات والطوارئ والذى من شأنه تسهيل المهمة المكلفة بها الإدارة بنطاق المحافظة.