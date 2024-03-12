قطار بدورين.. مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال النقل (شاهد)

كشف الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ النقل والطرق، تفاصيل تنفيذ أول قطار بدورين في مصر، مشيرا إلى أنه من المخطط له أن يسير على سكك القطار الكهربائي السريع.

وقال عبد الله أبو خضرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إنه سيتم تنفيذ 4 خطوط من السخنة حتى مطروح يبدأ تشغيله نهاية 2024، ومن أكتوبر لـ أبو سمبل يبدأ تشغيله في 2025، وسفجا – الغردقة، ودمياط بورسعيد الإسكندرية، بإجمالي 2250 كم لشبكة السكك الحديدية، باستهداف نقل 4.5 مليون راكب يوميا.

نقل 13 مليون طن سنويًا من البضائع

وأكد أنه يتم نقل 13 مليون طن سنويا من البضائع، وسيتم إضافة 10 ملايين آخرين بعد دخول شبكة القطارات السريعة الخدمة، منوها بأن شبكة السكك الحديدية السريعة ستدشن 3 قطارات (الإقليمي بسرعة 160 كم في الساعة، البضائع بسرعة 120كم في الساعة، القطار الرسيع بسرعة 250 كم في الساعة).

قطارات السكك الحديدية السريعة تربط الموانئ ببعضها

وتابع عبد الله أبو خضرة قائلا: قطارات السكك الحديدية السريعة ستربط الموانئ ببعضها، الأمر الذي يساعد كثيرا على زيادة معدلات نقل البضائع.