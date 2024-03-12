استمتع بإجازات الربيع فى فنادق «صن رايز» الغردقة

اقض فصل الربيع بجانب البحر الأحمر واستمتع بالشمس الدافئة والموج الهادئ والهواء النقى فى إحدى فنادق «صن رايز» بالغردقة. وتقدم المجموعة العديد من الفنادق التى يمكنك أن تنغمر فيها أياً كان ذوقك.

إن كنت من محب الإجازات العائلية البسيطة والتى تمنحك كل ما تحتاج إليه فى نفس الوقت، فاختيارك الأمثل بين «صن رايز أكوا چوى ريزورت»، «صن رايز ألما باى ريزورت»، «صن رايز جاردن بيتش ريزورت»، «صن رايز مملوك بلاس ريزورت» أو «صن رايز رويال مكادى ريزورت».

أما إن كنت من محبى الفخامة والذوق العالى، فننصحك بواحد بين «صن رايز توكانا ريزورت» أو «صن رايز كريستال باى ريزورت». وأخيراً وليس آخراً، إن كنت تحب الراحة، فعليك بفندق من فنادق «صن رايز» للكبار فقط وهم «صن رايز هوليدايز ريزورت» و«ميراكى ريزورت».

جميع فنادق «صن رايز» مزودة بكل وسائل الراحة والمتعة المنتظرة لتنغمر فى إجازة لا مثيل لها، بين العديد من الغرف والأجنحة ومطاعم متعددة وحمامات سباحة مختلفة وشاطئ خاص بكل فندق، بجانب النادى الصحى والنادى الرياضى والأنشطة اليومية، كل ما تحتاج إليه بين يديك.

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