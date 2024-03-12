ورق العنب ب120 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، إرتفاعا طفيفا في الأسعار مع توافر كافة أنواع الخضر بالأسواق، مع بداية شهر رمضان.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت ارتفاعا في أسعار بعض الأنواع، مساء أمس الإثنين بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الثلاثاء العمومي بمدينة الفيوم، وسوق الثلاثاء الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد على انخفاض الأسعار.

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 12 جنيها، والطماطم 7 جنيهات، وكيلو الليمون 30 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 25 جنيها ومبلغ 14 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و20 جنيها للخيار، و30 جنيها للفلفل الألوان و15 جنيها للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيها للباذنجان الأبيض، و20 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و25 جنيها للفلفل الأحمر، و20 جنيها للفلفل الرومي و6 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و10 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، والفول البلدي ب10 جنيهات وتراوح سعر الكرنب من 15 إلى 30 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 60 جنيها، ووصل سعر كيلو ورق العنب إلى 120 جنيها.

إستقرار أسعار الفاكهة وكيلو الموز ب12 جنيها في الفيوم

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 7 إلى 10 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 60 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي، و25 جنيها للرمان و15 جنيها للفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، و15 جنيها لكيلو الجوافة.