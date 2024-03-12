مجموعة بيك الباتروس للفنادق تتألق بالجناح الأميز فى بورصة برلين السياحية لعام ٢٠٢٤

اختتمت أمس بورصة برلين السياحية لهذا العام بتألق واضح لمجموعة بيك الباتروس للفنادق، وأكد رجل الأعمال المصرى كامل أبوعلى أن بورصة برلين السياحية كانت مميزة من كل الجوانب، وأن مجموعة بيك الباتروس حققت كل الأهداف المرجوة من المشاركة بداية من الجناح المميز والأنيق الذى أشادت به كل شركات السياحة العالمية ما يؤكد ريادة المجموعة لقطاع الضيافة فى مصر مروراً بالاجتماعات مع كبريات شركات السياحة العالمية وشركات تكنولوجيا السياحة والمبيعات الإلكترونية وأخيراً حصد المجموعة لكبرى الجوائز الإقليمية.

وعبر أبوعلى عن سعادته بكم الزوار للبورصة تزامناً مع زيارة وزير السياحة المصرى احمد عيسى وإشادته بالجناح المميز لبيك الباتروس هذا العام حيث بلغ عدد زوار البورصة أكثر من 100 ألف زائر متخصص B2B Visitors ومتخذ قرار من كبرى الشركات العالمية ليس فقط من السوق الألمانى ولكن أيضاً من أسواق كبيرة كالإيطالى والبولندى والتشيكى والإنجليزى ولكن أيضاً من أسواق ناشئة ومأمولة فى الفترة القادمة كالسوق التركى والرومانى والهولندى والصربى..

ومن جانبه صرح محمد عيد سليمان– مدير التسويق الإقليمى للمجموعة بأن كم الجوائز الإقليمية والعالمية التى حصدتها المجموعة اثناء البورصة تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى خدمة السياح من كل الجنسيات والجدير بالذكر أن المجموعة تسلمت أهم جائزة اقليمية فى جودة الأغذية والمشروبات من شركة كريستال العالمية Regional Quality Awards لمنتجعات الباتروس وايت بيتش بالغردقة والباتروس بالاس بشرم الشيخ وأيضا جائزة أفضل 100 منتجع على مستوى العالم من شريكنا السياحى Coral Travel–Starway 100 Best Hotels لمنتجعات الباتروس سيتادل سهل حشيش والباتروس والباتروس لاجونا فيستا شرم الشيخ وبالطبع 7 جوائز عالمية لهوليداى شيك الألمانية لأفضل منتجعات بيك الباتروس بشرم الشيخ ومرسى علم.