محمود ياسين جونيور بدور الفتى الشعبي في "محارب"

بأداء لافت جديد، يظهر الممثل الشاب محمود ياسين جونيور بدور إبراهيم ابن الحارة، شقيق حسن الرداد سائق الميكروباص المكافح في مسلسل محارب، يشارك إبراهيم شقيقه الفرحة خلال استعداداته للزواج.

تدور أحداث مسلسل محارب حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيدًا عن مشاكل أقربائه، ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي. المسلسل مكون من 30 حلقة ويُعرض على قناة CBC، ومنصة جوي.

يختلف هذا الدور عن أدوار محمود السابقة، مثل دور جلال في قصة عيشها بفرحة في مسلسل 55 مشكلة حب والذي جسد فيه دور مساعد مخرج يعاني من غيرته الشديدة على من يحب، وقد لفت الأنظار له بأدائه الثابت والهادي، فقد كان من طبقة غنية ولديه صفات طيبة وصادقة يكره الكذب والخداع، ليصبح بعد ذلك حديث وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهدين.

وقبل ذلك قدم دوراً مؤثراً للغاية عبر شخصية المجند أحمد عصمت، والذي ظهر منطوياً وحزيناً في مسلسل الكتيبة 101، وهذا بعد نجاته من هجوم إرهابي في كمين بالعريش، وبعد تلقي الضربة الأولى يتمسك بموقعه مع باقي أفراد الكمين ويصد هجمات المعتدين حتى وصول الدعم، ثم يستشهد خلال هجوم على مقر الكتيبة.