موعد تطبيق رسوم استخراج السفر الجديدة

جواز السفر.. يبحث الكثير من المواطنين عن طرق استخرج جواز السفر، وخطوات استخراج جواز سفر، وذلك قبل تطبيق الزيادة الجديدة، حيث يتم تطبيقها عقب تصديق الرئيس على القانون الجديد.

البرلمان يوافق على زيارة رسوم استخراج جواز السفر

وقد وافق مجلس النواب نهائيًا، على تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، خلال فبراير الماضي، على أن تستبدل نص الفقرة الأولى للمادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 بالآتي:"نعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه، وذلك بما لا يتجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى".

الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأول مرة 2024

صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.

عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.

مستند للذكور فقط يحدد موقف المتقدم من التجنيد.

صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

أسعار إصدار جواز السفر في 2024

وضعت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية أسعار إصدار جواز السفر في 2024:

جواز سفر عادي وتكون تكلفته 900 جنيه، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم، أما جواز سفر مستعجل وتكون تكلفته 1450 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.

زيادة رسوم استخراج جواز السفر

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بشكل نهائي على تعديل قانون جوازات السفر، من خلال تعديل رسوم الحصول على جواز السفر، ورفع قيمته من 250 جنيها إلى 1000 جنيه بحد أقصى.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

سيتم التطبيق بعد موافقة وتصديق رئيس الجمهورية على الزيادة، ثم بعد ذلك ينشر القرار بالجريدة الرسمية، ومن ثم يدخل حيز التنفيذ، إلا إذا كان القانون بحاجة إلى لائحة تنفيذية تصدرها الحكومة.