طب سوهاج تناقش الحديث في علوم الأشعة التشخيصية والتداخلية

نظم قسم الأشعه التشخيصية و التداخلية بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، العلمي السنوي الثاني، وذلك تحت عنوان "الحديث في علوم الأشعه التشخيصية والتداخلية"، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أهمية الأشعة التشخيصية والتداخلية كتخصص طبي أثبت كفاءته في علاج العديد من الأمراض دون تعريض المريض للخطر، مشيداً بالقائمين علي تنفيذ هذا اليوم العلمي و الموضوعات التي قدمها لأطباء الأشعة في القطاعات المختلفة، الي جانب تبادل الأفكار و النقاشات و التعاون العلمي بهدف تقديم خدمه طبية علاجية متميزه للمرضي.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، إن اليوم العلمي تضمن ١١ محاضرة في مجالات الأشعه التشخيصية و التداخلية و تصوير القلب و الذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة، قدمها ٨ محاضرين من قسم الاشعة بالاضافه لمحاضرة من قسم الباثولوجي بحضور أساتذة من قسم جراحة القلب و الصدر ، و قسم الاشعة بكليه طب الازهر، و الأطباء من الكلية و المستشفي الجامعي والمستشفيات المختلفة.

وذكر الدكتور محمد زاكي مراد رئيس اليوم العلمي، أنه تضمن محاضرات متميزة في عدد من المحاور الهامة في مجال علوم الاشعه قدمها كلاً في تخصصه الدقيق و مجال وحداتهم المتخصصة في القسم كوحدة الاشعه التداخلية و وحده تصوير القلب و وحدة الباكس و التصوير الرقمي .

وأضاف الدكتور أحمد مختار ابو دهب مقرر المؤتمر ومنسق النشاط العلمي بالقسم، أن هذه اليوم العلمي خطوة في سلسلة أنشطة علمية متتالية سيقدمها قسم الاشعة، في نطاق الاهتمام بالنشاط العلمي و جزء من اعتماد القسم لعمل وحدة البحث العلمي و التدريب التي كان من ضمن أنشطتها هذا اليوم، و من المقرر أيضا أن تعمل الوحده علي انشاء مجلة علمية متخصصة للقسم.