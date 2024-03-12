تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الهلال اليوم في دوري أبطال آسيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والآسيوية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين الاتحاد والهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

واستقر المدير الفني مارسيلو جالاردو على تشكيلة الاتحاد الأساسية التي سيدفه بها في مباراة اليوم، أملا في قلب الطاولة على الزعيم الهلال وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاءت تشيكيلة الاتحاد الأقرب كالأتي:

حارس المرمى: عبدالله معيوف

الدفاع: كادش – أحمد حجازي - سعد – فواز الصقور

الوسط الدفاعي: فيصل الغامدي - فابينو

الوسط الهجومي: أحمد الغامدي - رومارينيو - الصحفي

الهجوم: عبد الرزاق حمدلله

موعد مباراة الاتحاد والهلال اليوم :

مباراة الاتحاد ضد الهلال ستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القفاهرة وستذاع عبر عدة قنوات وهي beIN Sports AFC HD و Alkass Nine HD و SSC1 HD و أبو ظبي الرياضية.