موعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

يتجدد اللقاء بين الهلال والاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بالفوز على الاتحاد بهدفين دون رد، على أرضية ملعب المملكة أرينا.

ويدخل الاتحاد مباراة الليلة على أمل كسر سلسلة النتائج السلبية أمام الهلال، بعد الخسارة في مباراتي الدوري السعودي وذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في حين يريد الهلال تأكيد تفوقه على الاتحاد، بعدما هزمه في الدوري السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز عليه في مباراة الذهاب بـ دوري أبطال آسيا بهدفين نظيفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال

يتقابل الاتحاد والهلال على أرضية ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports AFC 1.