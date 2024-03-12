إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بحروق، إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية في قرية كفر بساط التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شربين للوضع تحت الملاحظة الطبية وتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة طلخا، بإندلاع حريق في إحدي الشقق السكنية، في قرية كفر بساط دائرة المركز

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، وسيارات الحماية المدنية إلي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية، وإصابة عبدالرازق محمد بيومي، 67 عاما، وزوجته مبروكة توفيق، 58 عاما، حيث اندلع الحريق أثناء استغراقهما في النوم، فيما أصيب شخص ثالث ويدعي سامح شكري شفيق 29عاما، أثناء محاولته إنقاذ الزوجين والسيطرة علي الحريق.

تم نقل المصابين إلي مستشفي شربين، للوضع تحت الملاحظة الطبية، وتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز تؤدى إلى حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.

وتوضح الإدارة، أن بعض المواطنين يهملون فى التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، والإهمال فى صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتشدد الإدارة لعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.