تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة في الدوري المصري

استقر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز على ملامح تشكيل الزمالك الذي سيخوض به مباراة الجونة المقررة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة، لحساب منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري.

ويفقد الزمالك خدمات أحمد زيزو بعد إصابته أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، كما شهدت قائمة مباراة الجونة غياب 6 عناصر من الصفقات، ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من العناصر التالية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

وسط الملعب: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

الهجوم: شيكابالا، مصطفى شلبي، ناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فريق الجونة في المرتبة التاسعة برصيد 19 نقطة