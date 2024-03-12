مصرع طالب في حادث تصادم بسوهاج

لقي طالب مصرعه بحادث تصادم سيارة بموتوسيكل يقوده على الطريق الزراعي "حي الياسمين" بحري مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، وتبين إصابته بنزيف حاد بالمخ؛ ما أدى لوفاته.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده وفاة طالب بكلية الآداب قسم الإعلام بجامعة سوهاج في حادث تصادم بالطريق الزراعي "حي الياسمين" بحري المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة قيادة ستيني، اختلت عجلة القيادة بين يديه واصطدم بموتوسيكل قيادة المدعو (أحمد إسماعيل عبدالرحمن- 28 سنة- طالب بكلية آداب قسم إعلام- ويقيم دائرة المركز)، وانتهت حياته قبل نقله إلى مستشفى المراغة المركزي؛ إثر إصابته بنزيف حاد بالمخ.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتى صرحت بدفن جثمان الطالب.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح و ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك و تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية وضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة.