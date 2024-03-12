مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الثانية |مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يشارك النجم أحمد مكي فى ماراثون رمضان 2024 بمسلسل "الكبير أوي 8" الذي ينتظر الجمهور حلقاته بشغف شديد.

وسيطرت الكوميديا بشكل كبير على مشاهد البرومو، خاصة المشاهد التي جمعت بين أحمد مكى وهدرس (محمد سلام)، فضلا عن ظهور أمينة خليل وشيماء سيف كضيوف شرف.

وكان ظهر النجم أحمد مكي برفقة أسرة مسلسل “الكبير أوي 8” من الكواليس وهم فى مشهد على طريقة مسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى.

وطرحت منصة Watch it الرقمية، صور جديدة من كواليس تصوير المسلسل، وكتبت قائلة: "الكبير أوي خلف الكواليس، انتظروا النجم أحمد مكي في مسلسل الكبير أوى 8 على Watch it".

وسيطرت الأجواء الكوميدية على البرومو التشويقى لمسلسل “الكبير أوي 8” بطولة النجم أحمد مكى المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

واعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلاً عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي

تستعد قناة "on" الفضائية لعرض أولى حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن غدا الاثنين في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.

مسلسل صدفة| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

تخوض النجمة ريهام حجاج ماراثون رمضان 2024 بمسلسل "صدفة" الذي تقدم خلاله شخصية جديدة لأول مرة.

ومن المقرر أن تقدم النجمة ريهام حجاج في مسلسلها الجديد "صدفة" تيمة اللايت كوميدى في أحداث المسلسل وذلك لأول مرة في الدراما التليفزيونية منذ سنوات، حيث حرصت ريهام على تقديم الأعمال ذات الطابع الساسبنس والاجتماعى في السنوات الماضية، وهو ما دفعها لتقديم مسلسل "صدفة" بطريقة مختلفة هذا العام.



شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"

حيث تظهر ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.



شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

تبدأ قناة dmc غدًا عرض أولى حلقات مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على dmc

وتأتى مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج يوميا طوال شهر رمضان فى تمام الساعة 12:15 صباحا، ويعاد عرض الحلقة فى تمام الساعة 6:30 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وأعلنت قناة الحياة عرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الساعة 8 و15 دقيقة.

كما أعلنت القناة الأولى المصرية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.