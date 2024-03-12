رئيس جامعة القناة: إدارة الوقت وتكنولوجيا التعليم تحديات تواجه الطلاب الجدد

رئيس جامعة قناة السويس:

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن هناك الكثير من التحديات والصعوبات التي تواجه الطلاب الجدد في السنة الجامعية الأولى منها صعوبة إدارة الوقت، صعوبة في التعلم بلغة جديدة، استخدام الطرق الجديدة في الدراسة والبحث العلمي، استخدام تكنولوجيا التعلم الحديثة، التأقلم مع نظام التعليم الجديد، التكيّف مع بيئة المجتمع الجامعي، طبيعة الدراسة، التعامل مع أعضاء الهيئة التدريسية؛ ولذا تسعى إدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى عقد لقاءات دورية مع طلاب الكليات المختلفة وبرامجها، بهدف رصد المعوقات ومحاولة وضع حلول جذرية لها.

جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم لقاء يجمع الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بطلاب كلية التمريض، لرصد المعوقات التي تواجه الطلاب ومحاولة تذليلها.

وشارك في اللقاء - الذي جاء تحت إشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسني عميد كلية التمريص - كل من الدكتورة فريدة كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد أبو السعود منسق كلية التمريض جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأشار الدكتور عادل حسن، إلى الجهود والدور المهم لذي تقوم به الجامعة لدعم الطلبة الجدد ومساعدتهم على الإنخراط في الحياة الجامعية، مؤكداً أن الحياة الجامعية تختلف عن المدرسية في العديد من النقاط، من ناحية نمط التدريس والواجبات والاختبارات وتنظيم الوقت ونظام الدراسة بالساعات المعتمدة والتقييم وغيرها.

وأضاف عادل حسن، أن الجامعة تضع استراتيجية متكاملة لضمان تهيئة بيئة ملائمة للتعليم والنمو واكتساب المهارات العلمية والعملية والحياتية، عبر إقامة العديد من الأنشطة والتحديات والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية التي تنظمها إدارة الأنشطة الطلابية لتساهم في تطوير سمات ومهارات الطلاب، لافتاً إلى أنه لا بد أن تنسجم جميع الأنشطة وتكون مرتبطة بتعزيز المهارات والسمات التالية: الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية، معرفة القراءة والكتابة، التواصل الفعال، المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، الابتكار والإبداع، القيادة والريادة، حل المشاكل، العمل بروح الفريق الواحد، الصحة الجسدية والنفسية.

وفي نهاية اللقاء - قدم الدكتور عادل حسن التهنئة لطلاب كلية التمريض لوصولهم إلى المباراة النهائية لدوري كرة القدم، متنمياً للجامعة وطلابها مزيد من التقدم والنجاح.