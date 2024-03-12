موعد إطلاق السعودية للحملة الوطنية للعمل الخيري إحسان

أعلنت المملكة العربية السعودية موعد إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) لاستمرار عمل الخير في شهر رمضان المبارك.

ووفق لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، وذلك مساء الجمعة القادمة الموافق 5 رمضان 1445هـ الموافق 15 مارس 2024م.

ويأتي ذلك في إطار رعاية العاهل السعودي لجميع أعمال الخير والإحسان وتعظيم أثرهما لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، كما تأتي الحملة التي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من رعاية واهتمام بالعمل الخيري بوصفه مقصدًا من مقاصد الشريعة، وإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في الأعمال الخيرية وتعزيز التكافل المجتمعي خلال شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الأجر والمثوبة، وذلك بحسب ما نقلته "واس".

فيما وجه رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة إحسان الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعم المستمر الذي تحظى به منصة إحسان منذ إطلاقها بالأمر السامي الكريم حتى اليوم لتمكين القطاع غير الربحي؛ مما حفز أهالي الخير والمحسنين على انتهاج نهجهما.

إحسان تحقق رقمًا قياسًا في موسوعة غينيس بأكبر تبرع يومي عالميًا

وقال القصبي:"إن الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة تعد امتداداً للإقبال الكبير الذي حظيت به الحملات السابقة، ومن ذلك الحملة في نسختها الثالثة التي وصلت تبرعاتها إلى أكثر من 760 مليون ريال استفاد منها ما يتجاوز 398 ألف مستفيد عبر أكثر من 10.4 ملايين عملية تبرع؛ وحققت الحملة رقمًا قياسًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر تبرع يومي على مستوى العالم خلال 24 ساعة في ليلة 27 من رمضان من العام الماضي حيث شهدت المنصة نشاطاً كبيراً يعكس أعظم صور التكاتف بين أفراد المجتمع".

يشار إلى أن منصة إحسان تستقبل مساهمات المحسنين والباذلين رقميًا خلال الحملة في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، ولصندوق إحسان الوقفي، بكل موثوقية وأمان من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني (Ehsan.sa) أو عبر الرقم الموحد: 8001247000.

5 مليارات ريال إجمالي تبرعات إحسان منذ إطلاقها

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قد كُلفت بتأسيس منصة إحسان، وتحظى المنصة بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة متينة ومحكّمة ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري رقميًا بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء؛ مما أسهم بوصول إجمالي التبرعات التي تلقتها المنصة منذ إطلاقها حتى الآن إلى ما يزيد على 5 مليارات ريال وصل نفعها لأكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة من الفئات المستحقة.