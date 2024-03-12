الأونروا: تصفية الوكالة تعني تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مشكلة كبيرة في التمويل بعد وقف بعض الدول تمويلها بعد الادعاءات التي انتشرت حول تورط بعض موظفي الوكالة في معركة طوفان الأقصى.

وقال عدنان أبو حسنة، المُتحدث باسم وكالة "الأونروا"، إن حجم ما قُدم من معلومات بشأن التحقيق في مشاركة موظفين بالأونروا في عملية طوفان الأقصى محدود للغاية، وعلق في تصريحه لقناة "القاهرة الإخبارية":"إذا لم تستأنف الدول تبرعاتها للمنظمة، فسنكون في مشكلة كبيرة للغاية".

وأشار أبوحسنة إلى أن تصفية الأونروا تعني بالضرورة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن إسرائيل ترغب في تفكيك الأونروا وفق ادعاءات لم تثبتها بعد.

وذكر المتحدث باسم وكالة الأونروا، أن الضغط على وكالة الأونروا، سيشكل تهديدًا كبيرًا على الاستقرار الإقليمي، مُشيرًا إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطًا بهدف تضليل مجتمع المانحين الدوليين للأونروا، ووصمها بالإرهاب.

وتواصل سُلطات الاحتلال الإسرائيلي منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، بل لا تكتفي بذلك، إذ تتعمد استهداف الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منهم.