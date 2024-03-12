أسعار عمرة رمضان 2024. مع بداية شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من المسلمون على أسعار برامج عمرة رمضان لهذا العام، حيث ان هناك برامج مختلفة يمكن للفرد حجزها حسب القدرة المالية.

أولا البرنامج الاقتصادي:

بلغ سعرعمرة البرنامج الاقتصادي امدة شهر كامل 40 ألف جنيه.

ثانيا: برنامج فئة الـ 5 نجوم:

بلغ سعر عمرة برنامج فئة الـ 5 نجوم 90 ألف جنيه.

ثالثاً: عمرة آخر 10 أيام من شهر رمضان

بلغ سعرعمرة آخر 10 أيام من شهر رمضان 200 ألف جنيه.

ثانيا: برامج عمرة رمضان 2024

عمرة رمضان 2024 غرفة ثنائي 75000 جنيه.

عمرة رمضان 2024 غرفة ثلاثي 65000 جنيه.

عمرة رمضان 2024 غرفة رباعي 56000 جنيه.

طريقة استخراج باركود العمرة

الحصول على تأشيرة عمرة من جهة معتمدة

التوجه لشركة سياحة معتمدة من وزارة السياحة والآثار

طلب الحصول على الباركود

لتأكد من تفعيل الباركود على بوابة العمرة المصرية

حجز تذكرة الطيران.