سعر الدولار أمام الجنيه اليوم بالبنوك العاملة في مصر

شهد سعر الدولار في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024/، ثاني أيام شهر رمضان المبارك، استقرارًا وذلك بعد قرارات البنك المركزي، الأربعاء الماضي، بشأن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بقيمة 6%، والتي تسببت في رفع سعر الدولار بعدما انخفض مع إعلان مشروع رأس الحكمة.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 48.973 للشراء، و49.11 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 49.00 للشراء، و49.10 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 49.03 للشراء، و49.13 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 49.10 للشراء، 49.20 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 49.00 للشراء، و49.10 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة 49.00 للشراء، و49.10 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 49.00 للشراء، و49.10 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.95 للشراء، و49.050 للبيع.

سعر الدولار اليوم في اتش اس بى سى HSBC

48.95 للشراء، و49.050 للبيع.