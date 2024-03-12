ارتفاع سعر العملة الرقمية الأشهر"اليبتكوين".. تفاصيل

ارتفع سعر العملة الرقمية البيتكوين لمستوى قياسي اليوم بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليها، ليلامس مستوى 72 ألف دولار، وسط تفاؤل في قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، بجانب توقعات بأن تسمح هيئة السلوك المالي في بريطانيا بإنشاء أوراق مالية مرتبطة بالعملات المشفرة.

وأفادت وكالة بلومبيرج للأخبار الاقتصادية، أن ذلك يأتي بعد أن أعطت السلطات الأميركية الضوء الأخضر هذا العام لإطلاق صناديق استثمار متداولة مرتبطة بالسعر الفوري لبيتكوين، ما أقنع عددا من المستثمرين الكبار بالمجازفة بإدخال وحدات منها في محافظهم، وصناديق الاستثمار المتداولة هي أداة استثمار تقوم بتتبُّع أداء سوق أو مجموعة أسواق قائمة.

ويتوقع خبراء أن تسجل بيتكوين أرقاما قياسية مع سماح السلطات الأميركية مؤخرا بإنشاء صناديق استثمار متداولة تتعامل بالبيتكوين، فضلا عن عملية التنصيف المرتقبة في الشهر المقبل.

وتنصيف بيتكوين هو حدث مُجدول مُسبقا يتم فيه تخفيض مُكافأة التعدين والتحقّق من الكُتل الجديدة إلى 50%، وسيكون بذلك المُعدّنون قادرين على كسب نصف عدد رموز بتكوين لكل كتلة مُعدّنة فقط، وفق موقع "بينانس".

من المتوقّع أن يحدث تنصيف البيتكوين التالي في أبريل المقبل، بعد أن حدث 3 مرات في نوفمبر 2012 ويوليو 2016 ومايو 2020.