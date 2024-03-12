"صلة رحم".. يسرا اللوزي تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة

تدور أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل صلة رحم، في إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق، حيث تكشف الأحداث الجديدة عن تعقد الأمور خاصة بعد أن تكتشف (ليلى) - يسرا اللوزي أنها خضعت لعملية استئصال الرحم بعدما اعرض لحادث سير مروع.

تواصل يسرا اللوزي تألقها، بأداء مميز لشخصية صعبة ومعقدة مع ترجمة وتجسيد واقعي ودقيق لأعقد المشاعر والانفعالات الإنسانية التي تواجهها ليلى .

بعد الحادث المأساوي الذي تعرضت له، تعاني ليلى من حالة اضطراب ما بعد الصدمة، وهي حالة نفسية يعاني منها الشخص بعد تعرضه لصدمة قوية تهز كيانه بعنف، ويترتب عليها أعراض مختلفة تؤدي بالشخص إلى أفعال غير متوقعة وعلى درجة من العنف. كل هذا يمنح الشخصية عمقًا أقوى ويفرض تحدي أقوى من حيث الأداء التمثيلي وبالتبعية يزيد من جرعة الإثارة والتشوق للحلقات القادمة.



يشق مسلسل صلة رحم طريقه بقوة خلال الماراثون الرمضاني كواحد من أفضل الأعمال الدرامية لهذا العام. المسلسل من بطولة النجم إياد نصار، والنجمة يسرا اللوزي والنجمة أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.



أحدث أعمال يسرا اللوزي فيلم ليلة العيد الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، ويدور في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن. وتشارك يسرا اللوزي في بطولة الفيلم أمام النجمة يسرا وريهام عبد الغفور، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم، يعرض يوميًا في تمام الحادية عشر مساءً على شاشة Mbc مصر .

قصة وأبطال مسلسل صلة رحم

تدور أحداث مسلسل " صلة رحم" حول صراعات عائلية حيث تقدم يسرا شخصية ليلى، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة.

مسلسل صلة رحم الفنان إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، دنيا ماهر، وآخرين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.