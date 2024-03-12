عاجل
المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مطار بن جوريون الإسرائيلي استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال العنيف على غزة
الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وليد عبد اللطيف: جوميز مدرب جيد وله شخصية قوية ويحتاج وقت للتأقلم مع الزمالك

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

علق وليد عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق عن رأيه في مباراة الزمالك والأهلي السابقة في نهائي كأس مصر والتي أقيمت في السعودية.

إقرأ أيضًا..

txt

جوميز يعلن قائمة الزمالك للقاء الجونة

وقال وليد عبد اللطيف في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: " جوميز مدرب الزمالك كان يفكر في اللعب بمهاجم صندوق لذلك شارك ناصر منسي بدلًا من الجزيري".

وتابع: الزمالك يعاني من مشكلة في العمق الهجومي والذي يتمثل في زيادة مصطفى شلبي وزيزو كثنائي هجومي مع ناصر منسي رأس الحربة"

وأكمل: "زيزو يلعب بشكل فردي في الفترة الأخيرة، وده خطأ كبير، جمهور الزمالك بيحبه".

وأردف: "جوميز مدرب جيد للغاية، وله شخصية كبيرة ولم يخوض سوى 4 مباريات مع الفريق ويحتاج لوقت لكي يظهر تأثيره الفني في الملعب، ولابد وأن يتحدث أفراد الجهاز الفني معه لمعرفته بمدى قوة اللاعبين ومستوياتهم".

مواد متعلقة

تشكيل الجهاز الفنى لفريق الزمالك بعد تعيين البرتغالى جوميز

أمير عزمي: صفقات الزمالك جيدة وجوميز شخصية قوية وهذا سبب أزمة الكرة المصرية

جوزيه جوميز البرتغالي يوقع للزمالك رسميا

جوزيه جوميز يقود تدريبات الزمالك السبت

وصول المدرب البرتغالي جوميز للتوقيع لنادي الزمالك.. صور

أنباء عن وصول البرتغالي جوميز إلى نادي الزمالك

جوزيه جوميز يصل القاهرة خلال ساعات لتدريب الزمالك

كواليس الزمالك في 100عقبة..اخر كلام في المدرب الاجنبي والزمالك أنهى صفقتين
الجريدة الورقية