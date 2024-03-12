4 علامات تشير إلى إصابتك بمتلازمة التعب المزمن

متلازمة التعب المزمن، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الدماغ والنخاع العضلي، هي حالة طويلة الأمد مع مجموعة واسعة من الأعراض.



الأعراض الأكثر شيوعا هي التعب الشديد بالإضافة إلى الشعور بالتعب الشديد، يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا أربع مشاكل في النوم.

1- لا تشعر بالراحة بعد النوم

ولعل أكثر نتائج النوم إحباطا هي الاستيقاظ وعدم الشعور بالراحة رغم ليلة كاملة.

تقول طبيبة الأعصاب ألكسندرا أليخينا خصيصًا لـ MedicForum: "لسوء الحظ، غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن أنهم لم يحصلوا على قسط كافٍ من النوم".



قد تظل هذه العلامة الواضحة واضحة حتى لو كنت تنام لعدة ساعات.

2- الاستيقاظ في المنام

علامة أخرى غير سارة يمكن أن تحدث في الليل هي الاستيقاظ المستمر أثناء النوم، قد يجد المرضى الذين يعانون من هذه الحالة أيضًا أنهم غالبًا ما يستيقظون في وقت مبكر جدًا من الصباح.

3- الشعور بالتصلب أو التعب أو ما يشبه الأنفلونزا عند الاستيقاظ

علامة أخرى منبهة هي الاستيقاظ في حالة ذهول أو الشعور وكأنك مصاب بالأنفلونزا، وقد تشعر بقشعريرة أو تعرق ليلي أو التهاب في الحلق أو صداع أو آلام في العضلات.

4- الشعور بالتعب الشديد والنعاس أثناء النهار

المشكلة الأخيرة التي قد يواجهها مرضى النوم هي الشعور بالتعب الشديد والنعاس أثناء النهار.

من المهم أن ترى طبيبك العام إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بمتلازمة التعب المزمن لضمان حصولك على التشخيص الصحيح، لأن الأعراض غالبًا ما تكون مشابهة لمشاكل صحية أخرى.