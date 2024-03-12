طبيبة تكشف كيفية الحماية من ارتفاع ضغط الدم لمدى الحياة

أوضحت الدكتورة تاتيانا رومانينكو كيفية الوقاية من بداية ارتفاع ضغط الدم المبكر.

حذرت الدكتورة في مقابلة من أن مشاكل ارتفاع ضغط الدم الوراثية، ولكنها تنشأ أيضًا في كثير من الأحيان تحت تأثير العادات السيئة - التدخين، وتعاطي الملح أو الكحول، وعدم ممارسة الرياضة والإفراط في تناول الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وكل هذه العوامل يمكن السيطرة عليها. ومن خلال عدم السماح بوجودها في حياتك، يمكنك تأجيل ارتفاع ضغط الدم لسنوات وعلى وجه الخصوص، قال الطبيب رومانينكو إن المشي المنتظم والتحكم في الوزن يساعدان في تأخير ارتفاع ضغط الدم لمدة 30 عامًا.

وإذا قمنا بتطبيع وزن الجسم، وممارسة الرياضة، والمشي، وإزالة الكحول، والملح، والنوم بشكل طبيعي، ولا تتوتر، وتوقفت عن التدخين - بالطبع، يمكننا تأخير تطور ارتفاع ضغط الدم لمدة 10-30 سنة.

وأضافت الطبيبة أن ارتفاع ضغط الدم، الذي يحدث غالبًا عند الأشخاص بعد 40-45 عامًا، قد لا يشعر به الشخص لفترة طويلة - فقط قياسات ضغط الدم الدورية يمكنها اكتشافه، وإذا سمح لارتفاع ضغط الدم غير المشخص بالتطور دون علاج، فبمرور الوقت، يمكن أن تصبح مستويات ضغط الدم المرتفعة كبيرة جدًا - في هذه الحالة، سيتعين على الشخص تناول الأدوية مدى الحياة، لأن تغييرات نمط الحياة لن تساعد بعد الآن في تطبيع ضغط الدم بشكل صحيح، فهم لن يكون كافيا.

ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم في حال حدوثها؟

أوضحت الطبيبة أن المرض يتجلى بطرق مختلفة، حيث يشكو بعض الناس من أنهم يشعرون بالحرارة، والبعض الآخر، على العكس من ذلك، يعانون من قشعريرة وثقل وألم في الرأس، وظهور بقع أمام العينين، وغثيان، ودوخة، كل هذا يجب أن يكون سبباً لقياس ضغط الدم لديك.